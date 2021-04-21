  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    ازالة عواقب اضرار وخسائر أهالي بيلقان جراء الاستهداف المدفعي للعدو

    ٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٥‎٣]

    بيلقان، 21 أبريل، أذرتاج

    الاستهداف المدفعي والصاروخي لقوات أرمينيا المسلحة منذ 27 سبتمبر العام الماضي على مناطق أذربيجان السكنية ألحق أضرارا وخسائر هائلة بالأهالي المدنيين والممتلكات العامة بما فيه البنية التحتية ومشروعات ريادة العمل. وتجري حاليا عمليات اعادة البناء والتأهيل والانشاء والاعمار الرامية الى ازالة عواقب الاضرار والخسائر في 11 مدينة ومحافظة تعرضت للطلقات الصاروخية والمدفعية من قبل العدو ومن ضمنها محافظة بيلقان.

    أفادت أذرتاج أن الاستهداف المدفعي للعدو دمر في بيلقان 7 بيوت خاصة بالسكان وتعرضت اكثر من 50 مكانا سكنيا وغير سكني للأضرار والخسائر وبعد فحص وتفتيش المناطق المتضررة من قبل فرق خاصة تضمنت موظفي وخبراء مختلف الهياكل الحكومية ذات الصلة انطلقت اعمال الاعمار واعادة البناء في المحافظة.

    ويجري حاليا انشاء 7 بيوت مدمرة من جديد ومنها 6 بيوت ذات 5 غرف وبيت ذي 4 غرف.

    كما تجري اعمال ترميم اكثر من 40 مكانا سكنيا وغير سكني ومعظمها على وشك الانتهاء.

    AZERTAG.AZ :ازالة عواقب اضرار وخسائر أهالي بيلقان جراء الاستهداف المدفعي للعدو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٣٩]
    تخصيص 5 ملايين مانات مبدئيا لإنشاء طريق في حاجيقبول
    ١٩.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٢٦]
    أصحاب المعبد الألباني القديم في قرية توغ يزورونه بعد عدة سنوات
    ١٧.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٠٩]
    أعضاء طائفة أودي الدينية المسيحية الألبانية يزورون قرية توغ في قره باغ
    ١٧.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:٣٨]
    إنشاء حديقة الاخوة الاذربيجانية التركية في قوبا
    ازالة عواقب اضرار وخسائر أهالي بيلقان جراء الاستهداف المدفعي للعدو ازالة عواقب اضرار وخسائر أهالي بيلقان جراء الاستهداف المدفعي للعدو ازالة عواقب اضرار وخسائر أهالي بيلقان جراء الاستهداف المدفعي للعدو ازالة عواقب اضرار وخسائر أهالي بيلقان جراء الاستهداف المدفعي للعدو ازالة عواقب اضرار وخسائر أهالي بيلقان جراء الاستهداف المدفعي للعدو ازالة عواقب اضرار وخسائر أهالي بيلقان جراء الاستهداف المدفعي للعدو