ازالة عواقب اضرار وخسائر أهالي بيلقان جراء الاستهداف المدفعي للعدو

بيلقان، 21 أبريل، أذرتاج

الاستهداف المدفعي والصاروخي لقوات أرمينيا المسلحة منذ 27 سبتمبر العام الماضي على مناطق أذربيجان السكنية ألحق أضرارا وخسائر هائلة بالأهالي المدنيين والممتلكات العامة بما فيه البنية التحتية ومشروعات ريادة العمل. وتجري حاليا عمليات اعادة البناء والتأهيل والانشاء والاعمار الرامية الى ازالة عواقب الاضرار والخسائر في 11 مدينة ومحافظة تعرضت للطلقات الصاروخية والمدفعية من قبل العدو ومن ضمنها محافظة بيلقان.

أفادت أذرتاج أن الاستهداف المدفعي للعدو دمر في بيلقان 7 بيوت خاصة بالسكان وتعرضت اكثر من 50 مكانا سكنيا وغير سكني للأضرار والخسائر وبعد فحص وتفتيش المناطق المتضررة من قبل فرق خاصة تضمنت موظفي وخبراء مختلف الهياكل الحكومية ذات الصلة انطلقت اعمال الاعمار واعادة البناء في المحافظة.

ويجري حاليا انشاء 7 بيوت مدمرة من جديد ومنها 6 بيوت ذات 5 غرف وبيت ذي 4 غرف.

كما تجري اعمال ترميم اكثر من 40 مكانا سكنيا وغير سكني ومعظمها على وشك الانتهاء.