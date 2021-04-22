عقد جلسة اللجنة الدائمة للسياسة الاجتماعية وحقوق الانسان للجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة

باكو، 21 أبريل، أذرتاج

عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي 21 ابريل للجنة الدائمة للسياسة الاجتماعية وحقوق الانسان للجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة.

أفادت أذرتاج عن بيان المجلس الوطني أن رئيس اللجنة عضو اللجان البرلمانية لسياسة القانون وبناء الدولة والدفاع والامن ومحاربة الفساد نظامي سفروف رأس الجلسة.

وعرض في المؤتمر عبر الاتصال المرئي مشروع البيان المشترك "في تدابير الدعم التشريعي لليد العاملة خلال الجائحة" وقيل إن هذه الوثيقة مشروع مشترك للجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة ومكتب فيينا الاقليمي لمنظمة الهجرة العالمية ومكتب أوروبا الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية.

وبحثت الجلسة المسائل المدرجة في الاجندة من التبرع بالاعضاء والحيلولة دون عدوى فيروس نقص المناعة البشرية وضمان الخدمات الرامية الى علاجها وضمان الدفاع بالتشريع عن مطالب العاملين في حال افلاس المؤسسات او المنظمات والاعلانات الاجتماعية في مجال نمط الحياة السليم والصحة الرقمية بجانب مناقشة سير اعمال تمهيدية للمؤتمر الدولي في "التغطية الشاملة للخدمات الصحية وأهداف التنمية المستدامة" بتنظيم مشترك من قبل مكتب اوروبا الاقليمي للصحة العالمية والجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة.