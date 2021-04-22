  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    أذربيجان تستضيف لاول مرة البطولة العالمية للجمباز الهوائي

    ٢٢.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٠٣]

    باكو، 21 أبريل، أذرتاج

    اكبر مسابقة ينظمها الاتحاد الأذربيجاني للجمباز خلال عام 2021م هي البطولة العالمية للجمباز الهوائي.

    أفادت أذرتاج عن بيان الاتحاد أن المسابقة التي تستضيفها أذربيجان لاول مرة تنظم فترة 27-29 مايو.

    ويتنافس المشاركون في البطولة في المنافسات الفردية للاناث والذكور والزوجية المختلطة والثلاثية والفرق مسابقات تأهيلية ونهائية. وتنص القواعد على أن كل مشارك يمكن له أن يتنافس في 3 تصانيف كالحد الاقصى. وتنظم مراحلة تأهيلية ونهائية في كل تصنيف.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تستضيف لاول مرة البطولة العالمية للجمباز الهوائي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:١٥‎]
    المصارعة الوطنية تعود الى المسابقات بفوز حاسم
    ٢١.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:١٥‎]
    أذربيجان من بين 17 دولة حصلت على ميدالية في بطولة العالم للملاكمة
    ٢٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٤٨]
    أذربيجان تنظم لاول مرة مسابقات الفئات العمرية العالمية في الجمباز الهوائي
    ١٩.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٤٤]
    الجيش الرياضي يتغلب على كبز في كنجة
    أذربيجان تستضيف لاول مرة البطولة العالمية للجمباز الهوائي