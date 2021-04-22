أذربيجان تستضيف لاول مرة البطولة العالمية للجمباز الهوائي
AzerTAg.az
٢٢.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٠٣]
باكو، 21 أبريل، أذرتاج
اكبر مسابقة ينظمها الاتحاد الأذربيجاني للجمباز خلال عام 2021م هي البطولة العالمية للجمباز الهوائي.
أفادت أذرتاج عن بيان الاتحاد أن المسابقة التي تستضيفها أذربيجان لاول مرة تنظم فترة 27-29 مايو.
ويتنافس المشاركون في البطولة في المنافسات الفردية للاناث والذكور والزوجية المختلطة والثلاثية والفرق مسابقات تأهيلية ونهائية. وتنص القواعد على أن كل مشارك يمكن له أن يتنافس في 3 تصانيف كالحد الاقصى. وتنظم مراحلة تأهيلية ونهائية في كل تصنيف.
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