أذربيجان تستضيف لاول مرة البطولة العالمية للجمباز الهوائي

باكو، 21 أبريل، أذرتاج

اكبر مسابقة ينظمها الاتحاد الأذربيجاني للجمباز خلال عام 2021م هي البطولة العالمية للجمباز الهوائي.

أفادت أذرتاج عن بيان الاتحاد أن المسابقة التي تستضيفها أذربيجان لاول مرة تنظم فترة 27-29 مايو.

ويتنافس المشاركون في البطولة في المنافسات الفردية للاناث والذكور والزوجية المختلطة والثلاثية والفرق مسابقات تأهيلية ونهائية. وتنص القواعد على أن كل مشارك يمكن له أن يتنافس في 3 تصانيف كالحد الاقصى. وتنظم مراحلة تأهيلية ونهائية في كل تصنيف.