باكو، 22 أبريل (أذرتاج). أقيم اليوم في 22 أبريل حفل إرساء حجر الأساس للمجمع السياحي "براكين الطين" في قرية قوبوستان بمحافظة ابشيرون. أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يشاركان في الحفل.

AZERTAG.AZ : إرساء حجر الأساس للمجمع السياحي براكين الطين في محافظة أبشيرون

الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في الحفل

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