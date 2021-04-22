  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    استيراد 6091 منتجات متنوعة إلى البلد خلال 3 أشهر

    ٢٢.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:١٦]

    باكو، 22 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تم استيراد 6091 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت مليارين و530.4 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

    AZERTAG.AZ :استيراد 6091 منتجات متنوعة إلى البلد خلال 3 أشهر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:٢٧]
    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة
    ٢٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٢١]
    حجم المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها
    ٢٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:١٧]
    ارتفاع حجم الواردات من منتجات المعادن الحديدية
    ٢٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:١١]
    ارتفاع حجم المنتجات المصدرة من اللدائن ومصنوعاتها
    استيراد 6091 منتجات متنوعة إلى البلد خلال 3 أشهر