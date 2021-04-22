استيراد 6091 منتجات متنوعة إلى البلد خلال 3 أشهر
AzerTAg.az
٢٢.٠٤.٢٠٢١ [١٥:١٦]
باكو، 22 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
تم استيراد 6091 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت مليارين و530.4 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
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