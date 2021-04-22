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    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة

    ٢٢.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:٢٧]

    باكو، 22 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال الربع الاول من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن أوكرانيا وروسيا وبيلاروس في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 3 أشهر من العام الجاري.

    بلغت حجم الصادرات إلى روسيا 135.3 مليون دولار والى أوكرانيا 122.5 مليون دولار والى بيلاروس 79.1 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة
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