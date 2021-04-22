وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية باش قروند المحررة في محافظة أغدام (فيديو)
AzerTAg.az
٢٢.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٤٨]
باكو، 22 أبريل / نيسان، )أذرتاج(
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية باش قروند المحررة في محافظة أغدام من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16190130675029844349.mp4
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٢.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٢٤]
١٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٥٤]
٢٢.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٢٤]
٢٢.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٤٨]
٢٢.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٣٢]
٢٢.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٣٤]
٢٢.٠٤.٢٠٢١ [٢١:١٠]
٢٢.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٠٦]
٢٢.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٢٧]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٤٢]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٣٤]
١٧.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٣١]
١٥.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٣٦]
٢٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٣٩]
٢٠.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٠٠]
١٧.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٢٠]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٢٢.٠٤.٢٠٢١ [٢١:١٢]
٢٢.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٥٦]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٥٢]
٢٢.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٤٢]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢١:١٧]
٢٠.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٣٩]
١٩.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٣٥]
٢٢.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٣٠]
٢٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٠١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك