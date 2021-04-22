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    تطعيم مليون و400 ألف شخص في أذربيجان حتى الآن

    ٢٢.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٥‎٦]

    باكو، 22 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

    قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1577 شخص تم تطعيمهم في 22 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه حتى الآن، تم تطعيم مليون و381 الف و967 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

    بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الأولى 917 ألف و877 وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الثانية 464 ألف و90.

    AZERTAG.AZ :تطعيم مليون و400 ألف شخص في أذربيجان حتى الآن
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