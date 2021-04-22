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    أذربيجان: تسجيل 2047 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2610 حالة شفاء ووفاة 39 شخصا

    ٢٢.٠٤.٢٠٢١ [٢١:١٢]

    باكو، 22 أبريل / نيسان، )أذرتاج(

    سجلت إصابة 2047 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 2610 مصاب هذا المرض وتوفي 39 شخصا مصابا بالفيروس.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 307 ألف و 980 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 272 ألف و575 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4274 مريض ويستمر علاج 31131 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و153 ألف و877 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 12542 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 2047 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2610 حالة شفاء ووفاة 39 شخصا
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