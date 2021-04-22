محاميان فرنسيان يزوران قلعة شاه بولاق في أغدام المحررة من وطأة احتلال أرمينيا

أغدام، 22 أبريل، أذرتاج

زار المحاميان الفرنسيان ياسين ياكوتي وأليز عارفي 22 ابريل قلعة شاه بولاق في محافظة أغدام المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.

أفادت أذرتاج أنهما احيطا علما بتاريخ القلعة.

وقيل إن هذه القلعة الواقعة على مقربة من قرية شاه بولاق مبنية من جانب مؤسس خانية (إمارة) قراباغ الخان بناه علي خلال 1751-1752م. والتراث المعروف في الأدب العلمي باسم "قصر شاه بولاق" كان في الاصل قلعة داخلية لدى المجمع القصري الكبير الذي كان يتألف من المساكن والسوق والحمام والمسجد. وبني مسجد قرب البولاق (الينبوع) واطلق عليها اسمه.

وكانت قلعة شاه بولاق مركزا اداريا لخانية قراباغ حتى انشاء الخان بناه علي قلعة شوشا. كما أثرت الهندسة المعمارية لمباني شاه بولاق على الهندسة المعمارية لمدينة شوشا وسائر مناطق امارة قره باغ.

وما بقي الى اليوم من مجمع قصور شاه بولاغ سوى مبنى المسجد وقلعة على التل قرب الينبوع منذ 1993م عام احتلال أرمينيا محافظة أغدام.