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    القائم بأعمال سفارة اسرائيل يزور مجمع مجزرة قوبا التذكاري

    ٢٢.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:١٧]

    قوبا، 22 أبريل، أذرتاج

    زار القائم باعمال سفارة اسرائيل في أذربيجان دورون بير مجمع مجزرة قوبا التذكاري.

    أفادت أذرتاج أن دورون بير زار الضريح المشيد على مدفن ضحايا المجازر المرتكبة من قبل عصابات عسكرية أرمينية في قوبا عام 1918م وأحيط علما بالمجزرة التي ارتكبها العصابات الأرمينية البلاشيفية في المنطقة.

    وقيل إن مجمع مجزرة قوبا التذكاري افتتح 18 سبتمبر عام 2013م بدعم مؤسسة حيدر علييف لاحياء ذكرى ضحايا مجازر منطقة قوبا المرتكبة على يد العصابات الأرمينية البلاشيفية والطاشناكية ضد سكان أذربيجان.

    وعثر على مدافن مجازر قوبا في 1 ابريل عام 2007م عند أعمال حفرية لانشاء ملعب محلي.

    بعد التعرف على المجمع التذكاري وقع بير في كتاب ضيوف الشرف.

    AZERTAG.AZ :القائم بأعمال سفارة اسرائيل يزور مجمع مجزرة قوبا التذكاري
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