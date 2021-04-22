رئيس وفد تركيا: بين وفدي أذربيجان وتركيا لدى الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا تعاون وثيق

ستراسبورغ، 22 أبريل، أذرتاج

قال احمد يلديز إنهم غاضبون كثيرا من تركيا في قضية قراباغ. والحال أن أرمينيا هي التي يجب استنطاقها ولها صعوبات وتثير مشاكل ولكنهم لا يسألون منها عن شيء ولا يقولون لها شيئا ولكن وفدي أذربيجان وتركيا يقومان ضد هذه المعاملة. ونواصل نشاطها ونناضل معا ضدهم ولا تفهم اوروبا نضال تركيا الذي تخوضه ضد الارهاب ولا تريد الفهم على الاطلاق.

أفادت أذرتاج عن يلديز رئيس وفد تركيا لدى الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا قوله في تصريح له لمراسلة أذرتاج إنهم ادرجوا مواضيع في مناقشات الدورة الخاصة بتركيا وأذربيجان واعترضنا عليه ولكنهم لا يفقهوننا ولا يريدون ذلك. ولا يعبأون باعتراضاتنا. ويؤكدون احيانا على أشياء عن حق ولكنهم يكثرون من القول غير المحق. تركيا تحت الرقابة الدائمة بسبب وتيرة انضمامها الى الاتحاد الاوروبي. ولكن هذه المراقبات يجب ايقافها على الفور. ونقدم معلومات حول الاعمال المنفذة في حقوق الانسان في بلادنا ولكن ذلك لا فائدة لذلك. وينظر هنا في جميع المسائل من وجهة نظر السياسة الخارجية. وينزلون بكلكلهم على تركيا بشأن بي كا كا والآن بشأن أرمينيا ايضا ولكننا نواصل نضالنا المضاد ويتهموننا تارة اخرى مسبقا دون الفهم.

واشار الدبلوماسي التركي الى وجود تعاون وثيق بين وفدي أذربيجان وتركيا لدى مجلس اوروبا.

أقالاروفا مراسلة أذرتاج