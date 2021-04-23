المحامي الفرنسي: مدينة أغدام مدمرة تماما وتكاد تمحى من على الخريطة

أغدام، 23 أبريل، أذرتاج

قال أليز عارفي إن زيارة مكان الحوادث في غاية الاهمية من حيث رؤية الحرب والتعسف والنتائج السلبية الناجمة عنها. ودمرت المدينة تماما وتكاد تمحى من على الخريطة.

أفادت أذرتاج عن عارفي المحامي الفرنسي الذي زار أغدام المحررة من وطأة احتلال أرمينيا في تصريح له لصحفيين إن فرنسا يقطنها عدد كثير من الارمن ومن هذا المنطلق أن الموقف من قراباغ الجبلي المحتل من قبل أرمينيا والمعترف بها كأراضي أذربيجان على المستوى الدولي رسميا موضحا اننا نزور هنا من اجل توزين النظر والاراء حول هذه القضية في فرنسا.