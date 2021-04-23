صحفيون يتعرفون الى عملية تطهير اراضي صو قوفوشان من الألغام

صوقوفوشان، ترتر، 23 أبريل، أذرتاج

يتم من جانب وكالة أذربيجان لتطهير الألغام أناما تطهير الاراضي المحررة من وطأة احتلال أرمينيا من الألغام المزروعة من قبل الارمن.

أفادت أذرتاج أن جولة اعلامية نظمت الى قرية صوقوفوشان المحررة من الاحتلال بمحافظة ترتر للتعرف الى سير عمليات تطهيرها من الالغام.

قدم موظف أناما شاهين الله وردييف معلومات لصحفيين حول سير عملية التطهير مفيدا أنها طهرت اولا اراض يمر منه طريق جديد الانشاء الى صوقوفوشان من الالغام والذخائر غير المتفجرة ويجري حاليا تطهير اراض خصصت لامداد خطوط الطاقة الكهربائية وانابيب المياه للشرب والري. واضاف أن الموظفين حيدوا الى الحين 1097 لغم ضد الدبابات والمشاة واكثر من 1500 ذخيرة حية ومعدات عسكرية وغير متفجرة. اعمال تطهير الالغام جارية حاليا يدويا وبواسطة الماكنات الآلية والكلاب المدربة.

واضاف مدير عمليات اناما الاقليمية رامل عزيزوف أن الاراضي فيها 15 خطا ملغوما من قبل العدو ونواجه صعوبات بسبب كثافة زرع الالغام وعدم تقديم العدو خرائط الاراضي الملغومة. وزاد أن قطعات حديدية منثرة حول الالغام تثير صعوبات لاكتشافها ايضا. وتابع أن معظم الالغام المضادة للدبابات مصنوعة من المواد البلاستيكية ومكامن موضوعة من قبل العدو مما يسعر الاعمال ايضا.

وشاهد صحفيون عمليات تطهير الالغام يدويا وبالماكنات الآلية والكلاب المدربة.

وعلى هامش الزيارة تفقد صحفيون خط الدفاع الاسطوري المزعوم باسم "خط اوهانيان" الملغوم من كلا الجانبين والمشيد ضد هجمات مشاة ودبابات كسد غير قابل للتجاوز والعبور ولكن جيش أذربيجان قطع سد العدو خلال مدة قصيرة.

واوضح أن الالغام والخذائر غير المتفجرة المكتشفة خلال الاسبوع الجاري تم تحييدها عن طريق تفجيرها.

وتفقد المشاركون في الزيارة التعرفية قرية صوقوفويان المحررة من وطأة احتلال أرمينيا ايضا.