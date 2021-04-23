مصارعة أذربيجان صارت بطلة اوروبا للمرة الثامنة

وارسو، 23 أبريل، أذرتاج

صارت مصارعة أذربيجان الشهيرة ماريا ستادنيك بطلة اوروبا للمرة الثامنة.

أفادت أذرتاج أن المصارعة الوطنية ماريا ستادنيك عادت الى المسابقات بعد سنة والنصف بفوز حاسم. وتغلبت زعيمة المنتخب الأذربيجاني ستادنيك المتنافسة في 50 كغ على المصارعة الروسية لتتأهل لنصف النهائي وتنتظرها المصارعة الاوكرانية اوكسانه ليفاج. وتغلبت عليها ايضا لتتأهل للنهائي الذي تنافست فيه مع المصارعة البلغارية سيليشكا التي خسرت امامها لتكون بطلة اوروبا للمرة الثامنة.

يذكر أن اعضاء المنتخب الأذربيجاني للمصارعة الحرة توران بايراموف 70 كغ حصد الفضية وأفغان خاشالوف 57 كغ وعلي رحيم زاده 65 كغ وعثمان نور محمدوف 92 كغ البرونزية في البطولة الاوروبية المذكورة الى الآن.