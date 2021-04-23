وزيرا الخارجية التركي والجورجي يبحثان اوضاع اوكرانيا واراضي جورجيا المحتلة

تبيليسي، 23 أبريل، أذرتاج

اكد وزيرا الخارجية التركي والجورجي مولود جاويش اوغلو ودافيد زالكالياني على أن دعم السلم من اجل تنمية منطقة جنوب القوقاز يكتسي باهمية بالغة.

أفادت أذرتاج أن لقاء الوزيرين المنعقد في بخاريست ارتكز على التطورات الجارية في جنوب القوقاز ومسائل الأمن.

ورحب الجانبان مرة اخرى بمبادرة جورجيا انشاء منصة سلام أذربيجان وجورجيا وارمينيا.

كما بحث الوزيران الجورجي والتركي اوضاع اوكرانيا واراضي جورجيا المحتلة.

عزيزوف مراسل أذرتاج