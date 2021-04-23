محاميان فرنسيان يزوران مسجد الجمعة في أغدام المحررة من الاحتلال

أغدام، 23 أبريل، أذرتاج

زار المحاميان الفرنسيان ياسين ياكوتي وأليز عارفي 22 ابريل مسجد الجمعة في محافظة أغدام المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.

أفادت أذرتاج أن مشاركين في الزيارة احيطوا علما بتاريخ المسجد وما نجم في المحافظة عن الاعمال الوحشية الأرمينية.

وقيل إن الارمن نفذوا اعمال التخريب والدمار التي لا مثيل لها ضد التراث الأذربيجاني التاريخي والديني في محافظة أغدام كما هو الحال في سائر اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال حيث أن التراث المختلف والاثار التاريخية والدينية والمساجد والمعابد والمقابر مدمرة تماما وتعرضت للاهانات بجانب محاولات تغيير اصل بعضها الاخر.

وتفقد المحاميان الفرنسيان ما تعرض مسجد الجمعة في اغدام من الدمار والتخريب والهدم والنهب.