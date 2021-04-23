باكو، 23 أبريل / نيسان، (أذرتاج) نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية نجعفلار بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني. تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو: https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16191581856353538478.mp4

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية نجعفلار المحررة في محافظة زنقيلان (فيديو)

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