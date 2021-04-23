إعلان أسماء دول الخليج التي تجري معظم العمليات التجارية مع أذربيجان

باكو، 23 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن إيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في الثلاثة الأولى في قائمة دول الخليج المستوردة للمنتجات الأذربيجانية خلال أشهر يناير - مارس من العام الجاري.

بلغت تكلفة التصدير إلى إيران 101.2 مليون دولار و8.2 مليون دولار للإمارات العربية المتحدة و3.9 مليون دولار للمملكة العربية السعودية. زادت قيمة الصادرات في المملكة العربية السعودية وإيران وانخفضت في دولة الإمارات العربية المتحدة.