توقيع اتفاقية للتعاون بين أذربيجان وصربيا في مجال الضمان الاجتماعي

باكو، 23 أبريل، أذرتاج

عقد الاجتماع الافتراضي بين وزير العمل والحماية الاجتماعية والرئيس المشارك للجانب الأذربيجاني في الجنة الحكومية للتعاون التجاري والاقتصادي بين أذربيجان وصربيا ساحل باباييف وزير العمل والتوظيف والمحاربين القدامى والشئون الاجتماعية لجمهورية صربيا داريغا كيسيتش تيبافسيفيتش.

وأبلغت إدارة العلاقات العامة والمواصلات في الوزارة أذرتاج إن الوزير ساحل باباييف أطلع نظيرته على الانتصار التاريخي للجيش الأذربيجاني بقيادة رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف. وأشار إلى تحرير أراضينا المعترف بها دولياً من احتلال أرمينيا والقيام بأعمال بناء كبيرة في تلك الأراضي التي دمرتها أرمينيا المعتدية. وتحدث عن الإصلاحات الاجتماعية التي أجريت في أذربيجان والحداثة المبتكرة المطبقة في مجال العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية وبرامج التوظيف النشطة وتدابير الدعم الاقتصادي والاجتماعي المنفذة في البلاد خلال الوباء.

وأكد الوزير أن بيان الشراكة الاستراتيجية الموقع بين أذربيجان وصربيا في عام 2013 وخطة العمل المشتركة بشأن الشراكة الاستراتيجية الموقعة في عام 2018 سمحا بتوسيع التعاون بشكل كبير على أساس العلاقات الودية بين البلدين. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري مع صربيا زاد بنسبة 6.3 % في العام الماضي مشدداً على أهمية عمل اللجنة الحكومية للتعاون التجاري والاقتصادي بين أذربيجان وصربيا.

وأشاد ساحل باباييف بعمل 4 شركات صربية في أذربيجان في مجال البناء والخدمات والعمل الناجح للشركة الأذربيجانية "أزويرت" (Azvirt) في صربيا. بشكل عام، يعد تطوير العلاقات بين دوائر الأعمال في البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الأعمال أحد أولويات اللجنة الحكومية.

وشدد الوزير على أهمية تطوير العلاقات بين الوزارتين وقال إنه من المناسب توسيع الإطار القانوني لهذا الغرض. وقال إنه تم إعداد مشروع "اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية صربيا". سيتم توسيع الاتصالات وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك في المجال الاجتماعي بعد توقيع المشروع.

وشددت الوزيرة الصربية داريغا كيسيتش تيبافسيفيتش على أن صربيا تولي أهمية خاصة لتنمية العلاقات مع أذربيجان وأعربت عن ارتياحها لمستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأشارت إلى أن بلادها تدعم سيادة ووحدة أراضي أذربيجان داخل حدودها المعترف بها دولياً. وقالت إن مسودة وثيقة التعاون الجديدة ستضع الأساس لتنمية العلاقات الثنائية في المجال الاجتماعي.

وركز الاجتماع على التعاون المستقبلي بين أذربيجان وصربيا في المجال الاجتماعي.