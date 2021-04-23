بوابات أدبية تركية وعمانية تكتب عن إبداع صابر رستمخانلي

باكو، 23 أبريل (أذرتاج)

نشرت بوابة Erikagacioyku.com الأدبية التركية و"بوابة الشعراء" العمانية سيرة قصيرة للشاعر الاذربيجاني المعاصر صابر رستمخانلي ومقتطفات من شعره، مترجمة الى التركية والعربية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز الترجمة الاذربيجاني ان البوابة العمانية نشرت ترجمة كل من شعره "انا شعب" و"بدلا من قلبي".

كتبت البوابة العمانية في سيرة قصيرة عن الشاعر الاذربيجاني انه حاصل على لقب "شاعر الشعب"، ورئيس "حزب التضامن المدني"، ونائب في البرلمان الأذربيجاني. ولد في محافظة "يارديملي" الأذربيجانية في 20 مايو عام 1946م. تخرج من كلية فقه اللغة بـ"جامعة أذربيجان الحكومية" عام 1968م. عمل في جريدة "الأدب والفنون" لاتحاد الكتاب الأذربيجانيين عام 1967م. تخرج في معهد "نظامي للأدب" التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية وناقش رسالة علمية بعنوان "الملا نصر الدين والفولكلور" وحصل على درجة الدكتوراه في علم اللغة وآدابها.

أسس في عام 1989م أول جريدة مستقلة وديمقراطية في أذربيجان جريدة "أذربيجان"، وعمل فيها رئيس تحرير لمدة عامين؛

انتخب عام 1990م عضوا في البرلمان عن الجبهة الشعبية الأذربيجانية، كما تم تعيينه رئيسا للجنة اللاجئين في نفس العام؛

في الفترة ما بين 1991-1995م عمل قائما بأعمال وزير الصحافة والإعلام؛

أسس "حزب التضامن المدني" مع مجموعة من المثقفين عام 1992م، وما زال رئيسا لهذا الحزب حتى الآن؛

حصل على وسام "المجد" بمرسوم صادر عن رئيس جمهورية أذربيجان في 23 مايو 1996م؛

ألف أكثر من 20 كتابا.