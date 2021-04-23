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    تخطيط حفر 25 بئرا ارتوازية في 16 منطقة سكنية من 5 محافظات في أذربيجان

    ٢٣.٠٤.٢٠٢١ [١٦:٠٤]

    باكو، 23 أبريل (اذرتاج).

    أصدر الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 23 أبريل مرسوما بشأن التدابير الإضافية لتحسين مستوى تموين المزارع بمياه الري وتلبية حاجة السكان لمياه الشرب في عدة محافظات.

    بناء على المرسوم الرئاسي، تم تخصيص 1.75 مليون مانات من ميزانية الدولة لتحضير تصاميم وحفر 25 بئرا ارتوازية، ذلك لتحسين مستوى تموين المزارع بمياه الري وتلبية حاجة السكان لمياه الشرب في 16 منطقة سكنية يقطنها اجماليا 29662 نسمة من 5 محافظات وهي جبرايل (أراضي محافظة بيلاسوار) وبيلقان وفضولي وخوجاوند وشوشا (أراضي محافظة اغدام).

     

    AZERTAG.AZ : تخطيط حفر 25 بئرا ارتوازية في 16 منطقة سكنية من 5 محافظات في أذربيجان
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