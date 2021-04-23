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    سياسة


    الرئيس الاذربيجاني يقيل وزير الصحة

    ٢٣.٠٤.٢٠٢١ [١٧:١٨]

    باكو، 23 أبريل (اذرتاج).

    بمرسوم أصدر الرئيس إلهام علييف اليوم، أعفى وزير الصحة اقطاي كاظم اوغلو شيرعلييف عن منصبه.

    وبمرسوم رئاسي آخر، تم تعيين تيمور يوسف اوغلو موسايف في منصب النائب الأول لوزير الصحة.

    وتم تعيينه قائما لأعمال وزير الصحة المؤقتة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الاذربيجاني يقيل وزير الصحة
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