أذربيجان: تسجيل 1809 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2191 حالة شفاء ووفاة 33 شخصا

باكو، 23 أبريل / نيسان، أذرتاج

سجلت إصابة 1809 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 2191 مصاب هذا المرض وتوفي 33 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 309 ألف و789 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 274 ألف و766 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4307 مريض ويستمر علاج 30716 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و164 ألف و974 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 11097 فحص طبي.