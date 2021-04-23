تطعيم مليون و396 ألف و391 شخص في أذربيجان حتى الآن

باكو، 23 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 14 ألفا و424 شخص تم تطعيمهم في 23 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه حتى الآن، تم تطعيم مليون و396 الف و391 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الأولى 926 ألف و76 وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الثانية 470 ألف و315.