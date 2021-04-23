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    نسبة استيراد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من الخارج 3ر0 في المائة

    ٢٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٣٣]

    باكو، 23 أبريل، أذرتاج

    اعلنت الجهات ذات الصلة عن مؤشرات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حسب الأقاليم في أذربيجان.

    أفادت أذرتاج عن موقع عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 koronavirusinfo.az أن 2ر54 في المائة من حالات الاصابة بالفيروس التاجي في البلد تأتي من نصيب العاصمة.

    كما أن نسب الاصابة توزع حاليا على الأقاليم كالآتي:

    محافظة أبشرون 8ر12 في المائة

    محافظات أران 12 في المائة

    مناطق كنجة – قازاخ 5ر7 في المائة

    مناطق شاكي – زاقاتالا 4 في المائة

    مناطق قوبا – خاتشماز 3 في المائة

    لنكران 5ر2 في المائة

    مناطق شيروان الجبلية 4ر2 في المائة

    مناطق قراباغ العليا 3ر1 في المائة

    جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية 04ر0 في المائة.

    كما أن نسبة استيراد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من الخارج 3ر0 في المائة.

    AZERTAG.AZ :نسبة استيراد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من الخارج 3ر0 في المائة
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