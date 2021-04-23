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    مصارعنا طالح محمدوف يتأهل لنهائي بطولة اوروبا

    ٢٣.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٣٦]

    وارسو، 23 أبريل، أذرتاج

    مصارعنا اليوناني الروماني طالح محمدوف حصل على بطاقة التأهيل لنهائي بطولة اوروبا المنظمة حاليا في عاصمة بولندا وارسو.

    أفادت أذرتاج أن مصارعنا المتنافس في زنة 63 كغ تغلب في مباراة اولى على البلغاري نيكولاي ويجيف وتأهل لربع النهائي. وتجاوز محمدوف في هذه المرحلة مصارع أرمينيا غراجيا بوغوسيان ليتأهل لنصف النهائي الذي فاز فيه على اللاتفي الكساندرس جوركيانس وحصل على بطاقة تأهيل النهائي.

    ويتنافس محمدوف مع المصارع الروسي جام بولاد لوكيايف من اجل الذهبية في مباراة تنظم 24 ابريل.

    يذكر أن اعضاء المنتخب الأذربيجاني للمصارعة الحرة توران بايراموف 70 كغ حصد الفضية وأفغان خاشالوف 57 كغ وعلي رحيم زاده 65 كغ وعثمان نور محمدوف 92 كغ البرونزية في منافسات الذكور فيما حصدت المصارعة الوطنية ستادنيك ذهبية البطولة للمرة الثامنة في مسابقات الإناث في البطولة الاوروبية المذكورة الى الآن.

    AZERTAG.AZ :مصارعنا طالح محمدوف يتأهل لنهائي بطولة اوروبا
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