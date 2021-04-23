ازالة عواقب الاضرار والخسائر في كنجة جراء الارهاب الأرميني

كنجة، 23 أبريل، أذرتاج

تستمر اعمال ازالة الاضرار والخسائر الملحقة بممتلكات الاهالي المدنيين جراء عدوان قوات أرمينيا المسلحة العسكرية ضد أذربيجان. من المعلوم أن حوالي 3000 منشأة سكنية وغير سكنية تعرضت لأضرار جزئية او دمرت بالكامل جراء الاستهداف الصاروخي لقوات أرمينيا المسلحة على مدينة كنجة.

أفادت أذرتاج أن قيادة ادارة السلطة التنفيذية لمدينة كنجة وممثلي لجنة الدولة للتخطيط العمراني والهندسة المعمارية زاروا الاراضي التي تجري فيها عمليات اعادة البناء والتأهيل والترميم ليتفقدوا سير الاعمال في الأماكن.

وتجري حاليا اعمال بناء 23 بيت سكني مدمر او غير صالح بجانب اعمال الترميم والاصلاح لدى اكثر من 900 منشأة سكنية وغير سكنية وانتهى جزء من تلك الاعمال الى الحين.

واجتمع رئيس السلطة التنفيذية لمدينة كنجة نيازي بايراموف مع السكان واستمع الى مراجعاتهم ومقترحاتهم. واعربوا عن الرضا والشكر على ازالة العواقب في اقرب وقت ممكن رافعين الامتنان والشكر الى الرئيس إلهام علييف والنائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا على الاهتمام والدقة.