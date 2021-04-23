لاهاي، 23 أبريل، أذرتاج طبعت مجموعة من الطوابع البريدية تكريسا للشاعر والفيلسوف الأذربيجاني العبقري الداهي نظامي الكنجوي بمبادرة سفارة البلد لدى مملكة ندرلاند. أفادت أذرتاج أن الطابع البريدي يعكس صورة لنظامي الكنجوي مع عبارة "نظامي الكنجوي – 880". يذكر أن الرئيس إلهام علييف اعلن عام 2021م عام نظامي الكنجوي في أذربيجان. أقالاروفا مراسلة أذرتاج

AZERTAG.AZ : طبع مجموعة من الطوابع البريدية "نظامي الكنجوي" في ندرلاند

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