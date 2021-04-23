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    سياسة


    مساعد الرئيس: نود لو لا تخطأ ادارة الولايات المتحدة الامريكية خطأ تاريخيا

    ٢٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:١٦]

    باكو، 23 أبريل، أذرتاج

    رد مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجييف على سؤال مراسل أذرتاج.

    س: تتداول معلومات لدى عدد من وسائل الاعلام الجماهيرية الدولية حول اتخاذ خطوات من قبل الولايات المتحدة الامريكية بشأن دعاية المجزرة الأرمينية المزعومة وما رأيك في ذلك؟

    ج: موقف أذربيجان الحاسم والذي لا مواربة فيه ولا لبس من المجزرة الأرمينية المزعومة والمفبركة معلوم لدى الجميع. واذا اتخذت مثل هذه الخطوة من قبل الادارة الجديدة للولايات المتحدة الامريكية يأت ذلك خطأ تاريخيا.

    كانت أذربيجان دائما قائمة ضد محاولات دعاية المجزرة الأرمينية المزعومة حيث أن دعاية المجزرة الأرمينية المزعومة هي تزييف التأريخ. ويجب تدقيق التاريخ من قبل المؤرخين. وفي حال حدوث هذه الحالة تدينها أذربيجان إدانة حاسمة.

    وقد اشار الرئس إلهام علييف مرارا الى أن أية خطوة تتخذ ضد تركيا هي ضد أذربيجان ايضا كما أن اية خطوة مضادة لاذربيجان هي تضاد تركيا.

    ونود لو لا تخطأ ادارة الولايات المتحدة الامريكية خطأ تاريخيا.

    AZERTAG.AZ :مساعد الرئيس: نود لو لا تخطأ ادارة الولايات المتحدة الامريكية خطأ تاريخيا
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