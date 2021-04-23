إيطاليا أكثر بلدان استيرادا للمنتجات الاذربيجانية

باكو، 23 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى إيطاليا خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وتركيا والهند في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المستوردة للمنتجات الاذربيجانية خلال 3 أشهر من العام الجاري.

وبلغت قيمة الصادرات إلى إيطاليا مليار و469.6 مليون دولار وإلى تركيا 739.3 مليون دولار وإلى الهند 349.4 مليون دولار.

إيطاليا وتركيا وروسيا في المراكز الثلاثة الأولى في قائمة الدول الكبرى في حجم التبادل التجاري مع أذربيجان. وبلغ حجم التبادل التجاري مع إيطاليا مليار دولار و550.2 مليون دولار مع تركيا مليار و118.2 مليون دولار مع روسيا 585.2 مليون دولار.