باكو تستضيف في مايو مسابقة الجائزة الكبرى العالمية لجودو المعاقين

باكو، 23 أبريل (أذرتاج).

سيتنافس لاعبو الجودو المعاقين في باكو في الفترة ما بين 25-26 مايو في مسابقة الجائزة الكبرى العالمية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة البارالمبية الوطنية الاذربيجانية ان المسابقة ستنظم في قصر حيدر علييف الرياضي مع حضور ممثلي اكثر من 40 بلدا. قد تم تشكيل لجنة تنظيمية بهذا الشأن. ان المسابقة تعتبر تأهيلية للمنافسات البارالامبية الصيفية السادسة عشر "طوكيو 2020".

ستنظم المسابقة دون حضور المتفرجين، ومع مراعاة قواعد الحجر الصحي.