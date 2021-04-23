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    اقتصاد


    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 2.2 مليار دولار

    ٢٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٣٦]

    باكو، 23 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    بلغت قيمة العمليات التجارية في اذربيجان في مارس مليارين و268.3 مليون دولار امريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أنه بلعت 918.4 مليون دولار من الواردات ومليار و349.8 مليون دولار من الصادرات من اجمالي قيمة العمليات التجارية.

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 2.2 مليار دولار
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