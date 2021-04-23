نائب رئيس الوزراء الروسي: أعضاء مجموعة العمل الثلاثي الاذربيجانية والروسية والارمينية في اتصال دائم

باكو، 23 أبريل (أذرتاج).

أعضاء مجموعة العمل الثلاثي التي يرأسها نواب رؤساء وزراء أذربيجان وروسيا وأرمينيا في اتصال دائم.

افادت وكالة أذرتاج ان نائب رئيس الوزراء الروسي آلكسي أوفيرتشوك قال هذا في حفل عرض التطبيق الجوال "رحلة دون كوفيد 19" الذي يقضي بدخول الاجانب اراضي روسيا.

قال : "إننا في اتصال دائم".

يجب الذكر ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الروسي فلاديمر بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قد اتفقوا اثناء لقائهم في موسكو في 11 يناير على انشاء مجموعة العمل لتطبيع العلاقات في مجال المواصلات والاقتصاد في المنطقة.