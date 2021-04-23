اوكرانيا مهتمة باعادة بناء البنية التحتية لدى أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني

كييف، 23 أبريل، أذرتاج

جرت مشاورات افتراضية بين نائب رئيس مكتب رئيس اوكرانيا ايغور جوفكوا ومساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجييف.

أفادت أذرتاج عن موقع مكتب رئيس اوكرانيا الرسمي أن الطرفين بحثا التدابير المتخذة في اوكرانيا وأذربيجان بشأن محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتطعيم المواطنين.

واعرب نائب رئيس مكتب رئيس اوكرانيا عن الشكر لأذربيجان على دعمها الدائم لسيادة اوكرانيا وسلامة اراضيها.

وأشاد مساعد الرئيس حكمت حاجييف بإدراج اوكرانيا أذربيجان في صفوف شركائها الاستراتيجية في استراتيجية اوكرانيا للأمن القومي المصدق عليها عام 2020م. ورفع الشكر لأوكرانيا على اتخاذها موقفا حاسما من دعم سيادة أذربيجان ووحدة أراضيها.

وناقش الجانبان الاوضاع الراهنة الخاصة بالأمن في منطقة قراباغ وتبادلا الاراء حول مساهمة اوكرانيا يمكن أن تسهمها في اعادة بناء البنية التحتية لدى الاراضي المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.

كما اتفق ايغور جوفكوا وحكمت حاجييف على فعاليات لاحقة متعلقة بالحوار الثنائي رفيع المستوى خلال العام الجاري.

حسينلي مراسل أذرتاج