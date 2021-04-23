جدول الجولة الثالثة والعشرين بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم

باكو، 23 أبريل، أذرتاج

اعلنت ادارة الدوري المحترفين الأذربيجاني لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الثالثة والعشرين والحكام الموظفين فيها.

أفادت أذرتاج أن الجولة تنطلق 24 ابريل وتنتهي 26 ابريل.

زاقاتالا – كشلة الرديف باكو، الحكم قربانوف، ملعب مجمع زاقاتالا الأولمبي الرياضي، زاقاتالا

توران طاووس – كبز كنجة، الحكم أقايف، ملعب طاووس المركزي، طاووس

صباح الرديف باكو – سومغايت الرديف، الحكم رجبوف، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، باكو

الجيش الرياضي – قراباغ الرديف أغدام، الحكم إسماعيللي، ملعب قصبة بناء، باكو

قراداغ لوكباتان – نفطجي الرديف باكو، الحكم حاجييف، ملعب مجمع لوكباتان الاولمبي الرياضي، باكو

ت الاندية ل ف ت خ هـ ن

1 نفطجي الرديف 22 16 4 2 53-14 52

2 زاقاتالا 23 16 1 6 49-27 49

3 توران طاووس 22 13 7 2 34-14 46

4 صباح الرديف 21 11 2 8 34-25 35

5 قراباغ الرديف 22 8 3 11 25-25 27

6 كشلة الرديف 22 7 3 12 25-45 24

7 كبز كنجة 22 6 5 11 28-35 23

8 قراداغ لوكباتان 22 5 5 12 20-34 20

9 سومغايت الرديف 22 4 5 13 21-43 17

10 الجيش الرياضي 22 4 5 13 25-52 17

ويتصدر قائمة الهدافين تيموروف لاعب زاقاتالا برصيد 14 هدفا ويتبعه جعفروف لاعب توران طاووس برصيد 13 هدفا وقولييف لاعب صباح الرديف برصيد 9 أهداف.