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    جدول الجولة الثالثة والعشرين بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم

    ٢٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٤٣]

    باكو، 23 أبريل، أذرتاج

    اعلنت ادارة الدوري المحترفين الأذربيجاني لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الثالثة والعشرين والحكام الموظفين فيها.

    أفادت أذرتاج أن الجولة تنطلق 24 ابريل وتنتهي 26 ابريل.

    زاقاتالا – كشلة الرديف باكو، الحكم قربانوف، ملعب مجمع زاقاتالا الأولمبي الرياضي، زاقاتالا

    توران طاووس – كبز كنجة، الحكم أقايف، ملعب طاووس المركزي، طاووس

    صباح الرديف باكو – سومغايت الرديف، الحكم رجبوف، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، باكو

    الجيش الرياضي – قراباغ الرديف أغدام، الحكم إسماعيللي، ملعب قصبة بناء، باكو

    قراداغ لوكباتان – نفطجي الرديف باكو، الحكم حاجييف، ملعب مجمع لوكباتان الاولمبي الرياضي، باكو

    ت الاندية ل ف ت خ هـ ن

    1 نفطجي الرديف 22 16 4 2 53-14 52

    2 زاقاتالا 23 16 1 6 49-27 49

    3 توران طاووس 22 13 7 2 34-14 46

    4 صباح الرديف 21 11 2 8 34-25 35

    5 قراباغ الرديف 22 8 3 11 25-25 27

    6 كشلة الرديف 22 7 3 12 25-45 24

    7 كبز كنجة 22 6 5 11 28-35 23

    8 قراداغ لوكباتان 22 5 5 12 20-34 20

    9 سومغايت الرديف 22 4 5 13 21-43 17

    10 الجيش الرياضي 22 4 5 13 25-52 17

    ويتصدر قائمة الهدافين تيموروف لاعب زاقاتالا برصيد 14 هدفا ويتبعه جعفروف لاعب توران طاووس برصيد 13 هدفا وقولييف لاعب صباح الرديف برصيد 9 أهداف.

    AZERTAG.AZ :جدول الجولة الثالثة والعشرين بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم
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