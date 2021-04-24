السجاد الأذربيجاني على قناة "يورونيوز" التلفزيونية

باكو، 24 أبريل، أذرتاج

أعدت قناة "يورونيوز" التلفزيونية تقريراً عن السجاد الأذربيجاني ذي الجذور القديمة وفن إنتاجه.

وأفادت أذرتاج أنه وفقًا للتقرير المصور يعد السجاد جزءاً لا يتجزأ من الفن والثقافة الأذربيجانية منذ آلاف السنين. ويشار إلى أن اليونسكو أدرجته في قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية في عام 2010.

السجاد الأذربيجاني التقليدي ذو حيك ضيق. كل منطقة من مناطق أذربيجان تعمل في حيك السجاد لها أنماطها الخاصة بها.

يقع أول متحف للسجاد في العالم في باكو. يتم عرض السجاد المنسوج جيداً هنا وتحتفظ بالمعارض الهشة في أماكن خاصة حيث يتم تنظيم الظروف المناخية.

وقال وزير ثقافة أذربيجان أنار كريموف لـ"يورونيوز": "إن السجادة هي رمز لأذربيجان وثقافة أذربيجان وشعبها. إنها ثروة موروثة عن أجدادنا وتم نقلها من جيل إلى جيل. السجادة عزيزة جداً وقريبة من شعب أذربيجان بحيث يمكنكم رؤيتها في كل منزل وعائلة. وهذا يجعلها جزءاً مهماً جداً ولا يتجزأ من طريقة حياتنا ".

يشتهر السجاد بتركيباته المختلفة وألوانه النابضة بالحياة وتقنيات الإنتاج المختلفة. يعود تاريخ نسج السجاد الأذربيجاني إلى العصر البرونزي. يوجد اليوم سبع مدارس أذربيجانية متخصصة في نسج السجاد. كل واحد منهم لها أنماطها وتقاليدها. المتحف هو أيضا مركز بحثي وتنوير وثقافي وتعليمي تقام فيه المعارض والندوات والمؤتمرات الدولية.

يجذب متحف السجاد في أذربيجان انتباه كل من السكان المحليين والزوار القادمين إلى بلدنا.