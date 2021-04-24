أيدين سليمانلي يفوز بدورة "فلاديمير باتو كونتيتش" ويسجل أيضاً علامة الغروسمايستر

باك، 24 أبريل، أذرتاج

فاز لاعب الشطرنج الأذربيجاني أيدين سليمانلي بدورة "فلاديمير باتو كونتيتش" في نيكسيتش بالجبل الأسود (مونتينيغرو) كما نجح في تسجيل المعيار القياسي علامة الغروسمايستر الدولي وأنها نتيجة جيدة للغاية.

أبلغ المدرب الرئيسي لفريقنا لشطرنج الناشئين فريد عباسوف أذرتاج عن ذلك.

وأشار المدرب إلى أن فريقاً قوياً من الغروسمايسترين العالميين والأساتذة الدوليين شاركوا في المسابقة: "أظهر ممثلنا لعبة جيدة. حصل على 6.5 نقطة من تسع مباريات، كما زاد تقييمه بمقدار 15 نقطة.

وأكد المدرب أن مباراة الجولة الثامنة كانت من أكثر المباريات توتراً بالنسبة للاعبنا في الشطرنج: "نافس أيدين سليمانلي في الجولة الثامنة أحد أقوى لاعبي الشطرنج في تركيا فهاب سانال الذي يعد المرشح الأوفر حظاً في المسابقة. كان أيدين سليمانلي الذي ينافس بالأسود ضد لاعب الشطرنج من البلد الشقيق ففاز بمباراة شديدة التوتر.

وأكد فريد عباسوف أيضاً أن لاعب الشطرنج يتدرب دائماً ويستعد بقوة للمسابقات القادمة: "أيدين سليمانلي يبدأ المنافسة في بطولة أخرى في الجبل الأسود. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر انطلاق البطولة الأذربيجانية للرجال في 3 مايو بمشاركة أيدين سليمانلي. لاعبنا للشطرنج في حالة جيدة وأعتقد أنه سيتغلب على قمم أعلى.

من الجدير أن أيدين سليمانلي فاز ببطولة "فلاديمير باتو كونتيك" التي أقيمت يومي 16 و 22 مارس في نيكسيتش بالجبل الأسود.