جهاز الهجرة الحكومي يناشد الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين تم تمديد إقامتهم المؤقتة في أذربيجان

باكو، 24 أبريل، أذرتاج

ناشد جهاز الهجرة الحكومي الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين تم تمديد إقامتهم المؤقتة في أربيجان.

أبلغ جهاز الهجرة الحكومي أذرتاج أنه تم تمديد فترة الإقامة المؤقتة للأجانب في البلاد غير القادرين على مغادرة البلاد لأسباب معينة (مع دفع رسوم الدولة ذات الصلة) مع مراعاة القيود المفروضة على الدخول والخروج على حدود الدولة من أجل منع انتشار وباء كوفيد 19 ومع ذلك، فإن بعض هؤلاء الأجانب لا يقيمون في عناوينهم المسجلة لأسباب مختلفة، مما ينتهكون متطلبات التشريع الخاص بالتسجيل في مكان إقامتهم الجديد. ويطلب من الأجانب الذين مددوا إقامتهم المؤقتة وغيروا عنوانهم في مكان إقامتهم تسجيل مكان إقامتهم الجديد إلكترونياً أو عن طريق ملء الطلب المرفق بالإعلان وتقديمه إلى مركز "آسان" . في أماكن غياب مثل هذه المراكز فيها يتعين عليهم تقديمه إلى مكاتب الهجرة الإقليمية في غضون 10 أيام واعتباراً من 23 أبريل 2021 لتجنب مثل هذه الحالات.

نود أن نعلمكم أن عدم الامتثال لقواعد التسجيل للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في مكان التواجد ومكان إقامة عند انتقالهم من مكان إلى آخر يؤدي إلى تحمل المسئولية الإدارية بموجب المادة 575.1.5 من قانون المخالفات الإدارية لجمهورية أذربيجان.