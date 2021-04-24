أذربيجان: تسجيل 1676 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2168 حالة شفاء ووفاة 35 شخصا

باكو، 24 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

سجلت إصابة 1676 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 2168 مصاب هذا المرض وتوفي 35 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 311 ألف و465 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 276 ألف و934 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4342 مريض ويستمر علاج 30189 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و178 ألف و44 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 13070 فحص طبي.