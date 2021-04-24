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    تطهير 551 شارع لمكافحة الفيروس في باكو اليوم

    ٢٤.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٢٥‎]

    باكو، 24 أبريل (أذرتاج)

    تم تطهير 551 شارع في مدينة باكو خلال اليوم، ذلك لتشديد مكافحة فيروس كورونا المستجد، حسبما افادت وكالة اذرتاج نقلا عن السلطة التنفيذية لمدينة باكو.

    AZERTAG.AZ :تطهير 551 شارع لمكافحة الفيروس في باكو اليوم
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    تطهير 551 شارع لمكافحة الفيروس في باكو اليوم تطهير 551 شارع لمكافحة الفيروس في باكو اليوم