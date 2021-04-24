  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية موغانلي المحررة في محافظة أغدام (فيديو)

    ٢٤.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٣٤]

    باكو، 24 أبريل / نيسان، )أذرتاج(

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية موغانلي المحررة في محافظة أغدام من وطأة الاحتلال الأرميني.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16192468495119935588.mp4 

    AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية موغانلي المحررة في محافظة أغدام (فيديو)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٠٩]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية شريكان المحررة في محافظة زنقيلان (فيديو)
    ٢٣.٠٤.٢٠٢١ [١٤:١٨]
    مقطع فيديو لقرية شاهولدلي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
    ٢٣.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٥‎٧]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية نجعفلار المحررة في محافظة زنقيلان (فيديو)
    ٢٢.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٢٤]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية أولاشلي لمحافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية موغانلي المحررة في محافظة أغدام (فيديو)