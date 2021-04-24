وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية شريكان المحررة في محافظة زنقيلان (فيديو)
AzerTAg.az
٢٤.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٠٩]
باكو، 24 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية شريكان بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1619257047189922583.mp4
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