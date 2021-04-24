اكتشاف مدفن المدنيين الاذربيجانيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال الارميني في قرية باشليبيل في كلبجار

باكو، 24 أبريل (أذرتاج)

اعلنت النيابة العامة لجمهورية اذربيجان عن اكتشاف مدافن المدنيين الاذربيجانيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال الارميني في قرية باشليبيل في محافظة كلبجتر.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن النيابة العامة ان القوات المسلحة الارمينية انتهكت قواعد القانون الدولي ومبادئه و شنت العدوان العسكري المسلح في اراضي قراباغ الجبلية الاذربيجانية والمحافظات الاخرى المجاورة لها في تسعينيات القرن الماضي.

نتيجة هذه الجرائم تم احتلال محافظة كلبجار في اوائل شهر ابريل عام 1993 الى جانب احتلال المحافظات الاذربيجانية الاخرى.

للتحقيق الكامل لمثل هذه الجرائم تجرى التحريات بشكل مكثف بناء على توجيهات من الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف.

تلقت النيابة العامة معلومات عن اكتشاف مدافن المدنيين الاذربيجانيين الذين تم اغتيالهم في قرية باشليبيل في محافظة كلبجار في ايام احتلالها من قبل القوات المسلحة لارمينيا.

في 24 أبريل بدأ ممثلو الهيئات الحكومية المعنية وافراد النيابة العامة اعمال الحفر والبحث لنبش بقايا جثامين هؤلاء الاشخاص.