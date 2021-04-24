"الإخبارية" الجزائرية: أذربيجان من معركة التحرير إلى معركة الإعمار

باكو، 24 أبريل (أذرتاج)

نشرت صحيفة "الإخبارية" الشهيرة في الجزائر مقال للكاتب الصحفي الجزائري يوسف حوري في عنوان "اذربيجان من معركة التحرير الى معركة الإعمار".

تعيد وكالة اذرتاج نشر المقال:

"ما أن وضعت حرب 44 يوما أوزارها حتى بدأت معركة إعمار إقليم كاراباخ، وهي معركة لا تقل أهمية عن التحرير بالنظر إلى شساعة المساحة المحررة والتي تمثل حوالي 4 مرات مساحة لوكسمبرغ.

لقد دمر الاحتلال الأرميني كل شيء بما في ذلك المساكن والمعالم الدينية، غير أن هذا لم يثن من عزيمة القائمين على شؤون الدولة في إعادة إعمار الإقليم لتمكين آلاف المهجرين قسرا من العودة إلى أراضيهم ومساكنهم.

ولم تقتصر إعادة الإعمار على المساكن فقط بل شملت كذلك المنشآت الفنية الكبرى، حيث يجري حاليا بناء مطار فضولي بوتيرة سريعة كما سيشرع في بناء مطارين آخرين في القريب العاجل.

يحدث هذا بمتابعة وتوجيه مباشر ويومي من السيد الرئيس إلهام علييف الذي لم يكتف بقيادة معركة التحرير وإنما شرع مباشرة في قيادة معركة الإعمار والبناء، لإتمام فرحة النصر بعودة المهجّرين قسرا من أراضيهم.

المغزى أنه وسط الهزائم المتتالية للمسلمين في العالم وانقسامهم على أنفسهم، يصنع الأذربيجانيون الاستثناء بانتصارهم في الحرب على أمل انتصارهم في الإعمار والبناء."