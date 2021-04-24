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    السفير الأذربيجاني: على الرئيس الأمريكي وإدارته إجبار الجانب الأرميني على تسليم خرائط الحقول الملغومة

    ٢٤.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٠١]

    واشنطن، 24 أبريل، أذرتاج

    نشر سفير أذربيجان لدى الولايات المتحدة إيلين سليمانوف في 23 أبريل مقالاً في نشرة "ديفينس وان" ( Defense One) الصحفية الأمريكية.

    أفادت أذرتاج أن المقال يشير إلى رفض أرمينيا تزويد أذربيجان بخرائط المناطق الملغومة.

    جاء في المقال أنه على الرغم من مرور أشهر على التوصل إلى اتفاق بين أذربيجان وأرمينيا بعد حرب قره باغ الثانية فإن الجانب الأرميني يرفض تقديم خراط الحقول الملغمة في أراضينا المحررة، وبالتالي تواصل قتل الأبرياء.

    قُتل 20 من المدنيين والعسكريين الأذربيجانيين وأصيب 85 آخرون في انفجار لغم في قره باغ منذ نوفمبر 2020. وقال السفير إن معظم القتلى من النازحين الذين يتطلعون للعودة إلى أوطانهم. وأشار إلى أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف دعا النازحين إلى التمسك بالصبر والعودة إلى هناك فقط بعد إزالة الألغام من الأراضي المحتلة.

    وقال الدبلوماسي إن عائلة حاجييف قتلت في سياراتهم إثر انفجار لغم مضاد للدبابات زرعه الجانب الأرميني. يلفت سليمانوف الانتباه في المقال أيضاً إلى رفض الجانب الأرميني حل الأزمة دبلوماسياً. وبحسب الرئيس الأذربيجاني، يجب على أرمينيا أن تقدم هذه الخرائط إلى الجانب الأذربيجاني وفقاً للقانون الإنساني الدولي. كما رفعت أذربيجان صوتها في منظمات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وأكد وزير الخارجية جيهون بيراموف في رسالته الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 24 فبراير أن فشل أرمينيا في اتخاذ الخطوات المناسبة يثير التساؤل عن رغبة هذا البلد في تطبيع العلاقات مع أذربيجان. ووصف الوزير القضاء على حياة الناس نتيجة انفجار الألغام الأرضية بأنه جريمة حرب. وأشار السفير إلى أن الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا اقترحوا أيضاً تبادل المعلومات حول إزالة الألغام.

    قال إيلين سليمانوف إن صمت المجتمع الدولي يسمح لأرمينيا باستمرار رفض تسليم خرائط الحقول الملوثة بالألغام المضادة للدبابات والأشخاص. في هذا الصدد، يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته إجبار القيادة السياسية والعسكرية لأرمينيا على تقديم خرائط الحقول الملغومة في الأراضي المحررة. إن التهديد الذي يتهدد حياة المدنيين يعيق التنمية الاقتصادية وإقرار السلام الدائم وعودة اللاجئين.

    المقال متاح على موقع بالإنترنيت

    https://www.defenseone.com/ideas/2021/04/biden-must-press-armenia-hand-over-minefieldmaps/173573/

    مكتب واشنطن لوكالة أذرتاج

    واشنطن

    AZERTAG.AZ :السفير الأذربيجاني: على الرئيس الأمريكي وإدارته إجبار الجانب الأرميني على تسليم خرائط الحقول الملغومة
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