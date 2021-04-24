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    وسائل الإعلام النرويجية تنشر حملة إعلامية حول الحقول الملغومة في الأراضي الاذربيجانية المحررة

    ٢٤.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٣٠]

    ستوكهولم، 24 أبريل، رؤوف علييف، أذرتاج

    ابتداءً من اليوم، تطلق صحيفة "أوتروب" (Utrop) النرويجية حملة لتعريف المجتمع المحلي بمسألة الألغام الأرضية المزروعة في الأراضي المحررة خلال الاحتلال الأرميني.

    أفادت أذرتاج أن الهدف الرئيسي للمشروع الذي تنفذه منظمة "جان" (CAN) النرويجية هو إطلاع المجتمع المحلي على حقائق قره باغ للفت الانتباه إلى وقائع الحرب وجرائم الحرب التي ارتكبتها أرمينيا ضد الأذربيجانيين.

    يمكن للقراء زيارة موقع منظمة "جان" الإلكتروني لمعرفة المزيد حول هذه القضية باللغة النرويجية من خلال لافتات المعلومات في جريدة "أوتروب" الشهيرة. تقول اللافتة المنشورة على الموقع: " يمكننا تنفيذ مشروع إزالة الألغام في أراضي أذربيجان معاً في إطار العمل الإنساني ".

    بحسب كلام مدير منظمة "جان" شيرفين نجفبور ناشدت المنظمة بالفعل الحكومة النرويجية من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت لدعم أنشطة إزالة الألغام في أذربيجان. وأشار إلى أن النرويج كانت من الدول التي لعبت دوراً هاماً في مكافحة الألغام الأرضية على الساحة الدولية منذ عام 1996. قدمت النرويج أيضاً دعماً مالياً إلى 20 دولة لإزالة الألغام على مدار 25 عاماً. في عام 2019 وحده، قدمت النرويج 40 مليون دولار كمساعدة إنسانية لإزالة الألغام.

    تعمل منظمة "نورسك فولكهجيلب" (Norsk Folkehjelp) غير الحكومية المعروفة جيداً في العالم في هذا المجال. أبلغ شيرفين نجفبور أنه أيد تطهير المناطق الملغومة أثناء الحروب والصراعات منذ عام 1992 وقال: "تقدمت منظمة "جان" إلى نورسك فولكهجيلب للتعاون في الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن الحرب في قره باغ قد انتهت والوضع الناشب بعدها يسمح لبدء تطهير الحقول من الاغام ".

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    وسائل الإعلام النرويجية تنشر حملة إعلامية حول الحقول الملغومة في الأراضي الاذربيجانية المحررة وسائل الإعلام النرويجية تنشر حملة إعلامية حول الحقول الملغومة في الأراضي الاذربيجانية المحررة