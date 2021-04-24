اكتشاف المعدات الحربية والذخائر والاسلحة في شوشا

شوشا، 24 أبريل، أذرتاج

تواصل عمليات وقائية ترمي الى اكتشاف المعدات الحربية والخذائر والاسلحة لدى أراضي أذربيجان المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن عمليات البحث والتحري المستمرة من قبل موظفي شرطة محافظة شوشا بالتعاون مع جنود الدفاع الأذربيجاني وأجهزة الأمن القومي كشفت في اراضي شوشا المحررة عن 11 اجهزة الصواريخ المختلفة و4 قاذفات القنابل والبندقية الآلية و14 قذيفة الهاون و4 قذائف لقاذفات القنابل و32 مخزنا للبنادق الآلية وجهاز الاتصال و19140 خرطوش مختلف العيار وسائر المعدات الحربية والذخائر غير المتفجرة والاسلحة واحيلت الى جهات معنية.