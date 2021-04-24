مكالمة هاتفية بين رئيسي أذربيجان وتركيا

باكو، 24 أبريل (اذرتاج)

جرت في 24 ابريل مكالمة هاتفية بين رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان.

خلال المكالمة الهاتفية، استنكر الرئيسان البيان الذي أدلى به الرئيس الامريكي ج. بايدن بشأن "المجزرة الأرمينية" المزعومة.

وصف الرئيس إلهام علييف هذا القرار بالخطأ التاريخي.

اكد الرئيس الاذربيجاني ان أذربيجان ترفض هذا البيان.

خلال الحديث، قال الرئيس إلهام علييف ان البيان يضر ضررا جديا بميول التعاون الناشئة في المنطقة.

قال الرئيس إلهام علييف ان اذربيجان تقف دائما الى جانب تركيا.

أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن شكره للرئيس إلهام علييف على هذا الدعم والموقف الداعم. أضاف ان تركيا واقفة دائما الى جانب اذربيجان.

أعرب الرئيسان عن امتنانهما على استمرار تطور علاقات الاخوة والصداقة في كافة المجالات بين اذربيجان وتركيا.