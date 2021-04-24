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    سياسة


    وزيرا الخارجية الاذربيجاني والتركي يتصلان هاتفيا

    ٢٤.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:١٨]

    باكو، 24 أبريل (اذرتاج).

    جرت في 24 أبريل مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الوزير بايراموف استنكر محاولات قادة بعض الدول تسييس احداث 1915 مؤكدا ان بيان الرئيس الامريكي بشأن يوم الذكرى الارمينية هو مجرد تحريف الحقائق التاريخية.

    لفت الى انتباه وزير الخارجية التركي ان عدم التقييم العادل لمجزرة خوجالي ضد الاذربيجانيين من قبل ارمينيا قبل 30 عاما مؤشر على ازدواجية المعايير والجور في حين تُحرَّف الاحداث التي وقعت قبل قرن.

    أكد الوزيران رفضهما لتزوير التاريخ واستغلاله للاغراض السياسية.

    AZERTAG.AZ :وزيرا الخارجية الاذربيجاني والتركي يتصلان هاتفيا
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